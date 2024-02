MotoGP | Bagnaia | “Rinnovo con Ducati? Vogliamo andare avanti insieme”

(Di martedì 20 febbraio 2024) Francescocommenta ai microfoni di Sky Sport la due giorni di test di, andata in scena a Losail: “Ho fatto il record ma sono solamente test. La giornata è stata positiva, abbiamo definito il pacchetto sotto tutti i punti di vista e siamo pronti per cominciare. La GP24 è nata bene da subito“. Sulcon: “” ha detto il campione del mondo in carica. SportFace.

I test pre stagionali di MotoGP a Losail , Qatar, sono terminati. Il più veloce dell’ultima giornata è stato Francesco Bagnaia , primo in 1.50.952. Si ... (sportface)

Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nella seconda gior nata di Test MotoGP a Lusail, siglando il record del circuito in Qatar. Prestazione ... (oasport)

Jorge Martin ha archiviato la seconda giornata di Test MotoGP andati in scena sul circuito di Lusail, dove Francesco Bagnaia ha firmato il nuovo ... ()

Ducati batte Ducati: le nuove moto più veloci di quelle del mondiale, record della pista per Bagnaia: Addirittura, più veloci delle Rosse che da due anni dominano la MotoGP: possibile Sembra proprio ... Miglior tempo per il campione in carica Bagnaia (1'50"952): è il record della pista, oggi battuto ...

MotoGp: terminati test a Losail, record della pista per Bagnaia: Il campione del mondo Francesco Bagnaia con la sua Ducati è risultato il più veloce nell'ultimo giorno di test ufficiali in Qatar della MotoGp prima dell'inizio del campionato del mondo, al via sulla stessa pista di Lusail nel fine ...

MotoGp, test Lusail day 2: Bagnaia da record, Ducati ok anche con Bastianini. Marquez risale: MotoGP, Test Lusail: Bagnaia scende sotto l'1:51, è record in Qatar . Ma Aprilia è sulla scia delle Ducati GP24. Marquez migliora . Martin solo settimo . Male le Honda, in coda alla top 20 . MotoGP, ...