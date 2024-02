La madre di Navalny si appella a Putin | restituiscimelo L' Italia convoca l' ambasciatore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un appello disperato e rabbioso rivolto direttamente a Vladimir. Lyudmila Navalnaya, ladel dissidente russo ha registrato un video sotto la neve davanti alla colonia penale Ik-3 in Siberia, dove è deceduto il figlio in circostanze ancora da chiarire, chiedendo la restituzione del cadavere. "La soluzione della questione dipende solo da te. Fammi finalmente vedere mio figlio. Chiedo che il corpo di Alexei mi venga immediatamente restituito in modo che io possa seppellirlo in modo umano", ha dichiarato la donna rivolgendosi direttamente al capo del Cremlino. La vicenda legata alla morte di Alexei Nalvany, il cui fratello è stato inserito da Mosca nella lista dei ricercati, ha continuato a tenere banco sulla scena internazionale. La Casa Bianca ha chiesto "completa trasparenza" sulla morte mentre il presidente americano Joe Biden ha reso noto ...