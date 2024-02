Inter-Atletico Madrid | incasso quasi da record! Il dato sugli spettatori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 febbraio 2024) È in corso, andata degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024. La società nerazzurra ha ufficializzato ilpresenti.SAN SIRO – Sono 73.709 glipresenti allo Stadio Giuseppe Meazza per, andata degli ottavi di finale di Champions League.complessivo lordo: 9.218.859 €. Si tratta del secondopiù alto per l’, dopo l’EuroDerby della scorsa stagione. Questi i dati ufficiali.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...