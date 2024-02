Hockey ghiaccio | Renon super Cortina all’overtime nel derby di Alps League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 febbraio 2024) Un solo match in programma nella serata di2023-2024 ma era di estrema importanza. Si trattava delitaliano tra Rittner Buam e. Il successo è andato agli altoatesini con il punteggio di 4-3 dopo overtime. Sono proprio gli ampezzani a passare in vantaggio con Sanna dopo 13:00, quindiribalta tutto già nel primo periodo. Prima con l’1-1 di Szypula al 13.15, quindi Ohler per il 2-1 al 15:12.torna in parità al minuto 27:01 con Cuglietta, quindi passa a condurre con Traversa al 45:08. Coatta pareggia di nuovo con il 3-3 al 51:53, ed è lo stesso Coatta a decidere il match al 3:29 dell’overtime. CLASSIFICA MASTER ROUND 1 Rittner Buam Sky8 6 1 1 0 32 18 +14 24 2 S.G....