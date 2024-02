Highlights e gol Manchester City-Brentford 1-0 | Premier League 2023 2024 VIDEO

(Di martedì 20 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di1-0, match valido per il recupero della 18esima giornata di. Decide la rete al 71? del solito Erling Haaland, che fa 17 in campionato e consegna ai suoi i 3 punti. Con questa vittoria gli uomini di Guardiola si riportano in seconda posizione a -1 dal Liverpool capolista. Di seguito, ecco le azioni salienti della partita dell’Etihad Stadium. SportFace.

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 2-1 contro il Monza (vedi pagelle) nel match valido per la ventiduesima giornata di ... (inter-news)

Nella prima giornata c'è anche un bomber para - rigori: gli highlights del grande ritorno: Molte le certezze, come i tanti gol nei vari gironi e lo spettacolo che non manca mai. ESORDIENTI 2011 Nel girone A degli buona la prima per la Bruinese, che trionfa per 6 - 3 sul Cumiana, grazie ...

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Andata #2 (Inter - Atletico Madrid Canale 5): Non mancheranno immagini, highlights e gol dell'altro ottavo di finale in programma ' PSV Eindhoven - Borussia Dortmund '. Per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo della Champions , altri ...

Champions League 2024, calendario ottavi di finale in tv sulle reti Mediaset: Da segnalare anche immagini, highlights e gol dell'altro ottavo di finale in programma "PSV Eindhoven - Borussia Dortmund". Non solo ' Inter - Atletico Madrid ', visto che sono previsti altre due ...