Hamsik al Napoli? Calzona risponde in conferenza | svelato il motivo del mancato arrivo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Marekè stato vicinissimo al ritorno al, a svelare i dettagli di questo piano Francescoinstampa. Ilha ufficialmente presentato Francesco, terzo allenatore della travagliata stagione dei campioni d’Italia. Lo storico vice di Maurizio Sarri e per una annata di Luciano Spalletti, si è espresso nellapre Barcellona, al fianco di capitan Di Lorenzo. Un ritorno a casa per il mister di Vibo Valentia, che nel ruolo di secondo ha vissuto ben quattro stagioni sotto l’ombra del Vesuvio, 3 con Sarri, culminate con il raggiungimento dei 92 punti (record del club), 1 con Spalletti, annata che ha segnato il ritorno in Champions League ponendo le basi per lo scudetto del campionato seguente.– ...

