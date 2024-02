Gaza | gli Usa mettono il veto alla risoluzione Onu per un cessate il fuoco immediato | «Minerebbe i negoziati» in corso al Cairo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Gli Stati Uniti hanno messo iloggi al Consiglio di sicurezza dell’Onubozza dipresentata dall’Algeria che chiedeva unilumanitario nella Striscia di. La proposta è stata dunque bocciata. La Gran Bretagna si era astenuta, mentre gli altri 13 membri del Consiglio di sicurezza – Francia compresa – avevano votato a favore. È la terza volta dall’inizio della guerra che gli Usaila una richiesta diilalle parti in conflitto – di fatto, in primis a Israele. Per la Casa Bianca, preminente è la considerazione che una cessazione permanente dei combattimenti darebbe modo a Hamas di rialzare la testa e riorganizzarsi e dunque ...

Per la prima volta dal macabro 7 ottobre che ha aperto la stagione di guerra, gli Stati Uniti si mettono pubblicamente in una posizione fastidiosa ... (formiche)

Il conflitto tra Israele e Palestina divide anche Bologna: ... così come alcuni partiti di minoranza come Forza Italia, aveva chiesto di annullare gli eventi. ... si legge ancora nella nota, è 'il cessate il fuoco umanitario immediato a Gaza, la liberazione degli ...

Veto USA alla risoluzione per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas: Al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, La Francia ha votato a favore della risoluzione dell'Algeria per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza perché il costo umano è diventato "intollerabile". Gli USA hanno nuovamente posto il veto e questa volta il pretesto " esplicitato dalla rappresentante permanente Linda Thomas Greenfield " è ...

Nel tour europeo la Cina ignora l'Italia. La strategia in vista di Trump: ... in Ucraina come a Gaza e nel Mar Rosso, e che vuole mantenere aperto il commercio internazionale. ... Così con il primo ministro Pedro Sanchez Wang si è accordato per intensificare gli scambi tra i due ...