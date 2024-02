Foibe | arriva a Firenze il Treno del ricordo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 febbraio 2024), 20 febbraio 2024 -alla stazione di Santa Maria Novella a, il 22 febbraio, ildel, progetto promosso dal ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi. Si tratta di un convoglio storico messo a disposizione da Fondazione Fs Italiane, appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli, per ricordare le vittime dellee dell'esodo giuliano-dalmata. Ilgiovedì sarà al binario 16. Per le visite, gratuite, l'orario è dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso 18:30), con una pausa dalle 10.30 alle 12.30 per lo svolgimento della cerimonia di inaugurazione, in programma con inizio alle 11 con il saluto delle autorità. La visita, gratuita, ha la durata di circa 20 minuti e viene effettuata in ...