Fabrizio Corona | “Ilary Blasi mi ha chiamato e ha chiesto scusa”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 febbraio 2024)hanno fatto pace. O almeno così sostiene l’ex re dei paparazzi, che ha spifferato di una recente telefonata ricevuta dalla conduttrice Mediaset. I due avevano avuto una furiosa litigata in diretta tv, al Grande Fratello Vip, doveera stato ospite per una sorpresa all’ex fidanzata Silvia Provvedi ene aveva approfittato per rinfacciargli un presunto tradimento dell’ex marito Francesco Totti con Flavia Vento, venuto a galla grazie aquando laera incinta del primo figlio e in procinto di convolare a nozze con l’ex capitano della Roma. All’epoca dello scontro, correva l’anno 2018, il matrimonio trae Totti sembrava ben solido e ben lontano dal triste epilogo di oggi. La ...