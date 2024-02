Ex Ilva | firmato il decreto per l’amministrazione straordinaria | Giancarlo Quaranta nominato commissario

(Di martedì 20 febbraio 2024) Dopo mesi di dibattiti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy Urso ha emesso il tanto attesoche segna l’inizio delper le Acciaierie d’Italia (AdI), la società incaricata della gestione degli impianti dell’ex, una realtà già commissariata, in cui Invitalia e ArcelorMittal detengono una partecipazione. Questoè stato accompagnato dalla designazione dicome nuovo, un professionista con una vasta esperienza nel settore siderurgico. Ilministeriale e la nomina di: una svolta per l’exIldel ministro Adolfo Urso, ha determinato l’immediata ...

Ilva, firmato il decreto per l'amministrazione straordinaria: Giancarlo Quaranta nominato commissario dell'acciaieria dal Mimit " chi è: Pur ritenendo l'amministrazione straordinaria un provvedimento estremo, alle attuali condizioni rappresenta l'unica possibilità per salvare e rilanciare l'ex Ilva, l'ambiente, i lavoratori e le ...

Ex Ilva , c'è il dl : scatta l' amministrazione straordinaria. Ecco cosa succede: È arrivata l'attesa svolta per l' ex Ilva . Il ministro Adolfo Urso ha firmato il decreto che sancisce il commissariamento con decorrenza immediata di Acciaierie d'Italia , la società che gestisce gli impianti di Taranto e che è ...

***Clima: industria Ue, no a regole prescrittive e dettagliate per raggiungere target: ...e rappresentanti di associazioni imprenditoriali che operano in circa venti settori ha firmato un ... 20 feb - Una settantina di [...] 20 febbraio - 16:46 Ex Ilva: Mimit, amministrazione straordinaria ...