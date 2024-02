Crollo Firenze | recuperato il corpo del quinto operaio Si indaga sulla trave spezzata

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 febbraio 2024) È stato trovato e, in tarda serata,dalle squadre dei Vigili del fuoco ildell'ultimodisperso nelnel cantiere del supermercato Esselunga a. Secondo quanto appreso, la salma è stata affidata all'autorità giudiziaria per l'identificazione e il riconoscimento. Un carro funebre della Misericordia ha portato i resti all'istituto di Medicina legale a Careggi dove ci sono le salme degli altri quattro lavoratori deceduti neldel 16 febbraio. Con quest'ultimo ritrovamento, il bilancio definitivo è di cinque vittime e tre feriti. Intanto la procura disu un cantiere con "diverse criticità". L'obiettivo è accertare cause e responsabilità del cedimento strutturale di via Mariti. Secondo il procuratore ...