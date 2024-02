Champions League | Europa League e Conference | come cambia il regolamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 febbraio 2024) Roma, 20 febbraio 2024 – Lae i trofei Uefa si rifanno il look. La riforma delle competizioni europee porterà infatti diverse novità a partire stagione 2024/2025, a partire dal numero di squadre dello stesso Paese che potranno partecipare ad un singolo torneo. Dal prossimo anno saranno undici in totale, di cui sette appartenenti alla stessa nazione in. L’obiettivo è quello di aumentare le squadre che potranno prendere parte alle coppe continentali, per aumentare lo spettacolo e soprattutto la competitività. Il numero di club crescerà inda 32 a 36 squadre, con concrete possibilità per la Serie A di avere cinque club nella massima competizione europea. Molto dipenderà dal ranking Uefa ...