Calcio a 5 femminile | Italia batte Finlandia 5-2

(Di martedì 20 febbraio 2024) La Nazionaledi futsal vince la prima partita del 3 Nations Tournament di Salo e con un netto 5-2 allapadrona di casa conquista i primi 3 punti della competizione. È una doppietta di Grieco a spingere le azzurre, che possono festeggiare anche il primo gol in Nazionale di Adrieli Berté. Sul tabellino finisce anche Silvia Praticò e Ludovica Coppari, a segno in avvio di ripresa per la quarta rete nel giorno delle sue 51 presenze. Domani le azzurre torneranno di nuovo in campo, affrontando la Svezia alle ore 17.30. Intanto il 5-2 di oggi rende soddisfatta Francesca Salvatore: “Siamo contenti del risultato ottenuto contro una squadra che lo scorso anno ci fermò in casa nostra con uno 0-0. Sicuramente un passo in avanti è stato fatto e ciò consolida il lavoro e la continuità dei risultati esattamente come volevamo“. “Sapevamo di andare ...