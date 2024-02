Barcellona | De Jong | «Il Napoli non è in crisi | sul futuro qui…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 febbraio 2024) Le parole di Frenkie de, centrocampista del, alla vigilia del match di andata di Champions League contro ilFrenkie de, centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di andata di Champions League contro il– «Siamo molto carichi perché sono due anni che non arriviamo a questa fase, c’è gran voglia di scendere in campo. Ilha una squadra molto forte, con giocatori di masismo livello. Sono i campioni d’Italia e hanno molta qualità. Stanno facendo più fatica quest’anno in campionato, ma sono arrivati agli ottavi di Champions League e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Kvara? E’ un giocatore di livello altissimo, fa la differenza, ha l’uno contro ...