Nadia Rinaldi Dimagrita | Le Foto Del Prima E Del Dopo!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 19 febbraio 2024): negli ultimi anni la nota attrice ha perso molto peso, come si vede in maniera evidente dallegrafie del passato. Ecco perché e come ha fatto!è una delle attrici più conosciute in Italia, apprezzata soprattutto per la sua simpatia nelle commedie che ha realizzato. Nel corso del tempo, come si può vedere anche dalle, laè cambiata molto, dimagrendo in maniera netta ed evidente. Questo è stato il frutto della fatica che l’attrice ha fatto per perdere peso.: l’attrice ha perso oltre 70 chili!è un’attrice italiana molto celebre ed apprezzata. Oggi è molto conosciuta, ma il suo esordio è arrivato nel 1991, quando ha recitato nel ...