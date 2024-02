Milan già in campo | allenamento in vista dell’Europa League

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Non c’è tempo per pensare alla sconfitta: ilè subito tornato inper unindella sfida di EuropaLa sconfitta per 3-2 delcontro il Monza è stata tanto inaspettata quanto dolorosa. I rossoneri hanno sprecato l’opportunità di superare la Juventus in classifica e si sono allontanati ancora di più dall’Inter. Il 2024 era stato praticamente perfetto: ora la squadra di Pioli non dovrà buttare all’aria quanto fatto fin qui. Per questo ilsi è ritrovato oggi aello, pronto a lasciarsi alle spalle la sconfitta e a concentrarsi subito sulla prossima partita. Giovedì i rossoneri affronteranno infatti il Rennes nella sfida di ritorno dei playoff di Europa. I giocatori che sono scesi in ...