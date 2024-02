Fratelli d’Italia Capaccio-Paestum | l’incontro con Fabbricatore in vista delle elezioni amministrative

sogna no gli Stati Uniti, attività venatoria sette giorni su sette e vorrebbero il fucile per la caccia anche ai sedicenni. Sono queste alcune delle ... (ilfattoquotidiano)

di Francesca Romana D’Antuono, co-presidente di Volt Ci sono 16 milioni di persone in Italia che non votano, eppure il 14 febbraio Fratelli d’Italia ... (ilfattoquotidiano)

AGI - Per Fratelli d'Italia la partita sul ' terzo mandato ' per i presidenti di Regione è chiusa da tempo. "Tocca alla Lega decidere cosa fare, noi ... (agi)

Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, noto semplicemente come Fratelli d'Italia (FdI), è un partito politico italiano di destra radicale fondato nel 2012 da Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giorgia Meloni, la quale lo presiede dal 2014.

Per Fratelli d'Italia la questione del terzo mandato è chiusa AGI - Agenzia Italia

Fratelli d’Italia vuole limitare il numero di partiti alle elezioni: una barriera al rinnovamento Il Fatto Quotidiano

FdI giovani, incontro a Enna, “priorità alla viabilità”: Si è svolta ad Enna la prima riunione organizzativa del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. Nel corso dell’iniziativa, a cui ha preso parte il coordinatore regionale di Gioventù Nazionale, Giova ...

Ravenna. Alberto Ferrero di Fdi chiede la riasfaltatura di via Marabina: Il Capogruppo Fratelli d’Italia per il Comune di Ravenna, Alberto Ferrero, domanda all’amministrazione comunale quando verrà resa più sicura via Marabina. Ferrero ricorda che la città di Ravenna ...

Murelli nell’intergruppo parlamentare del “patrimonio italiano”: deputata alla Camera eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, Alessandro Giglio Vigna, 44 anni, di Ivrea (Torino), deputato eletto nelle liste della Lega e presidente della XIV Commissione Politiche ...