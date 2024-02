Foggia | troppi furti ai bancomat | Poste Italiane decide di spegnerli in quella zona durante la notte

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 Postamat chiusi per furto.in una nota ha comunicato che “gli Atm della provincia die di Barletta-Andria-Trani, non saranno operativi nella fascia oraria che va dalle 23:30 alle 06:30”. La decisione è stata presa per ragioni di sicurezza “dopo i numerosi e reiterati tentativi di furto degli At, che provocano sempre più spesso ingenti danni non solo agli sportelli ma anche agli edifici che ospitano gli uffici postali”. “L’azienda – spiegano – è quindi costretta a dover temporaneamente chiudere le sedi per avviare i lavori di ristrutturazione”.