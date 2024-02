Pagelle Mondiali nuoto oggi | sorpresa Franceschi | Pilato si conferma | Razzetti arriva “cotto”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 febbraio 2024)DOHA 2024 OTTAVA GIORNATA Si chiude dunque con 12 medaglie il Mondiale dell’Italia. Molte cose hanno funzionato, altre meno.sicuramente non si attendeva sul podio Sarache si è inventata un numero incredibile ed ha chiuso terza i 400 misti con il tempo per la qualificazione olimpica, più attesa c’era per Benedettache, nonostante non sia riuscita a scendere sotto i 30? come le era riuscito due volte ieri, ha centrato il bronzo nei 50 rana e per la staffetta maschile 4×100 mista che ha mantenuto le attese con un bronzo che vale alle spalle di Usa e Olanda. C’è stato anche qualcosa che non ha funzionato a meraviglia come il dorso dei 400 misti di Albertoche ha perso troppo terreno rispetto ai rivali per poi poter ...