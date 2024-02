Cessione Milan | Alessandro Giudice | vi spiego il progetto di Gerry Cardinale Dallo stadio al calciomercato…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 18 febbraio 2024), ildiè sempre più chiaro: tra i 50 e i 100 milioni di euro da investire sul mercato. E lo… Ildel futuro parte dal patron rossonero e numero uno di RedBird. Il giornalista del Corriere dello Sport, ha fatto un’analisi, sottolineando i punti sui quali il club di via Aldo Rossi getta le basi per i prossimi anni. Prima di tutto c’è la questione delloa San Donato. Sì, perché è una delle priorità della società, visto che realizzare un impianto di proprietà, e non in condivisione, porta a maggiori introiti economici e non solo… Anche il calciomercato è un punto fondamentale nelle idee di ...