X-Men 97 | ecco il trailer ufficiale del ritorno della serie!

confermato dalle prime immagini ufficiali mostrate dal trailer X - Men 97 non avrà alcun legame con il MCU , ma sarà un sequel Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su X - Men 97

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo quasi trent’anni dalla fineserie tv, finalmente sta per tornare e infatti i Marvel Studios hanno pubblicato online ildi X-Men 97, in cui vediamo di nuovo i nostri amatissimi X-Men 97 e il nostro Wolverine di nuovo in azione La serie animata degli X-Men è una delle serie più belle che la Marvel abbia mai creato, per cui siamo tutti molto contenti deldi questa serie. Tempo fa giravano rumor su quali personaggi avremmo rivisto nella serie e ora finalmente abbiamo un. X-Men 97 era una serie prodotta da Marvel Entertainment e Saban Entertainment, una compagnia cinematografica che purtroppo ha chiuso. La serie si era conclusa con la morte di Charles Xavier. Ma ora, finalmente, la serie ripartirà esattamente da dove ci avevano lasciati i protagonisti. Ildi ...