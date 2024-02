Arianna Mihajlovic | «Il Bologna ha fatto un gesto straordinario»

Lunga e commovente intervista al Messaggero di Arianna Rapaccioni , la vedova di Sinisa Mihajlovic scomparso nel dicembre del 2022. Lo fa alla vigilia di Lazio - Bologna: 'È la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da

(Di venerdì 16 febbraio 2024), vedova di Sinisa scomparso due anni fa prematuramente, ha parlato a Il Messaggero in vista di Lazio-, vedova di Sinisa scomparso due anni fa prematuramente, ha parlato a Il Messaggero in vista di Lazio-. Le sue dichiarazioni: LAZIO-– «È la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da cui mi ero allontanata. Ci tengono anche i miei maschietti che sono tifosi sfegatati della squadra biancoceleste». ESONERO– «Sinisa non se lo aspettava e ci è rimasto molto male. Lo aveva anche detto che non si sarebbe mai dimesso e voleva continuare perché la sua voglia di lottare era unica. Ilha scelto un’altra strada e non posso giudicare. Ha ...