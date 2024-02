Si chiude un altro intenso pomeriggio in compagnia del Torneo di Viareggio 2024 e sono risultati pesanti quelli della seconda giornata del gruppo B. Nel girone 4, clamoroso rimescolamento delle carte rispetto alle partite d'esordio, visto che le due formazioni

(Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 – Ecco i2ªdel74ªCup e2ª5ªCup. Le gare sono andate in scena oggi, 15 febbraio. EMPOLI-IMOLESE 0-1 Rete: 33' st. Molla (I). (arbitro Noto di Pisa) Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico) MELBOURNE-OJODU CITY 3-2 Reti: 27' pt. De Lo Santos Myles (M), 36' Memeti rig. (M); 11' st. Nlend (O), 39' Ibrahim (O), 50' Kellis (M). (arbitro Bresciani di Chiavari) Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico) TORINO-UYSS NEW YORK 6-0 Reti: 7' pt. Galantai (T), 31' ...

Pareggio a reti bianche per Westchester United e Lucchese, disputata a Lucca. Esordio positivo per la Fiorentina , che batte 4-1 la Stella Rossa con ... ()

Viareggio Cup, i risultati della seconda giornata del gruppo B e della Women’s Cup Viareggio, 15 febbraio 2024 – Ecco i risultati della 2ª giornata del gruppo B della 74ª Viareggio Cup e della 2ª giornata della 5ª Women’s Cup. Le gare sono andate in scena oggi, 15 febbraio. Rete: 33 ...

Viareggio Cup, Torino-Uyss New York 6-0: i granata dominano e vanno in vetta Dopo la vittoria all'esordio, il Torino Under 18 si ripete. I granata, guidati da Antonio La Rocca, dominano la sfida contro l'Uyss New York e si impongono con un 6-0 senza appello. Partita di fatto c ...

Viareggio Cup, Torino-UYSS NewYork 6-0. Ci sono gli ottavi Il Torino senza rivali nella Coppa Primavera di Viareggio in quanto ha battuto per ben 5-0 i rivali americani del UYSS NewYork. La partita che è cominciata alle 15 non ha avuto storia, ...