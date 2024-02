Mafia e ristorazione | lo strano caso di Milano | molti affari e poche interdittive I giudici | E' il regno della zona grigia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) «Il provvedimento si basa su un articolato quadro istruttorio, che evidenzia come l’amministratore unicosocietà ricorrente abbia legami, discendenti da pluriennali rapporti economici e da forme di sodalizio, con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso». Si legge così nella sentenza del TarLombardia che nelle settimane scorse ha confermato la misura interdittiva emessa dalla Prefettura dicontro due barperiferia urbana, uno a Sesto San Giovanni e uno a Peschiera Borromeo. Le mani in pasta Entrambi i locali erano intestati a un signore arrestato a Palermo nell'operazione "Mani in pasta", uno dei blitz che si succedono nella lotta ai clan. Sulla base delle carte arrivate dalla Sicilia, il prefetto diaveva espropriato i due bar, nominando un ...