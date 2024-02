La Juventus si riscopre Vlahovic-dipendente | segna solo lui e torna a Verona | ma il futuro è tutto da scrivere

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C'era una volta il duello scudetto trae Inter. C'era una volta e forse non c'è più, anche se quella “volta”...

La Juventus affronta l'Udinese con una formazione improvvisata La Juventus ha affrontato l'Udinese con una formazione improvvisata. Vlahovic, il serbo che ha segnato 6 degli ultimi 9 gol della Juve, ha dato sempre una mano alla squadra bianconera quando è stato i ...

Calcio: Juve cade ancora, impresa Udinese a Torino La Juventus riscopre i fischi, la caduta interna contro l'Udinese fa davvero male e, di fatto, chiude la corsa scudetto. La squadra di Allegri allunga la striscia negativa e arriva a due tonfi di fila ...

Zazzaroni: 'Ho visto qualcosa di sconsolante. Un tifoso pregava tutti i santi' Allegri ha scelto di chiudere con i giovani della Next Gen, “come a dire: affidate la squadra a chi vi pare, ma non vedo altre soluzioni” Per Zazzaroni la prestazione della Juventus ieri sera è stata ...