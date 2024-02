Direttore della Fondazione Arezzo InTour | retribuzione eccessiva e quale trasparenza?”

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Aggravio imposto al bilancio comunale e durata brevissima, limitata praticamente al solo periodo natalizio. Sono queste le principali criticità che, a mio parere, vanno ricondotte all’avviso di selezione per curriculum e colloquio per l’assunzione a tempo determinato del, di cui è presidente l’assessore Simone Chierici. Ricordo che dal 2018, il ruolo diè stato ricoperto da un funzionario comunale distaccato presso la, con unaannua di 50.000 euro. A seguito dell’avviso suddetto, il trattamento economico di questa figura sale a 90.000. Chiedo se possa essere giustificata, nell’attuale momento storico, l’opportunità di una spesa del genere. L’avviso inoltre è stato pubblicato il ...

Si è spento a Firenze, all'età di 85 anni, Antonio Paolucci . Ex ministro dei Beni Cultura li durante il governo di Lamberto Dini, è stato anche ... (fanpage)

Sul palcoscenico lo chef, sulle poltroncine il cliente. È questo il parallelismo alla base di Al Ristorante come a Teatro, libro edito da Manfredi ... (gamberorosso)

LA TRADIZIONE Fano Per il momento è tutto confermato per il programma odierno del Carnevale . Dato che le previsioni indicano il ritorno del bel ... (corriereadriatico)

Sassari. Il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Sassari Gavino Mariotti inaugurerà ufficialmente il 462° anno accademico dell’ateneo lunedì 19 febbraio alle 11.00 al Teatro Comunale di ...La nave di circa 1.220 tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, in servizio dal 2011, prima di ripartire dal porto di Genova oltre a dover eseguire le riparazioni del caso e rettificare ...Superando ha condiviso molto, in questi anni, con il blog “InVisibili” del «Corriere della Sera.it». Franco Bomprezzi, nostro direttore responsabile per dieci anni, ne era stato uno dei promotori, Ant ...