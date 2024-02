Samuele Landi scomparso a Dubai | l’avvocato | “Le impronte digitali del cadavere in mare corrispondono”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Arezzo, 12 febbraio 2024 – Si affievoliscono sempre di più le speranze di ritrovare in vita, l’ex ad di Euteliada giorno a. La conferma arriva dalAmedeo Di Segni. Il legale ha spiegato che secondo la polizia degli Emirati ledeltrovato indopo il naufragio della chiatta corrisponderebbero con quelle dell’imprenditore aretino di 59 anni. Si attendono comunque ancora gli esiti dell’esame del Dna previsto per le prossime ore.è rimasto coinvolto in una terribile tempesta al largo diche ha spezzato in due la sua chiatta. Il sogno dell’imprenditore, condannato in via definitiva a 8 anni per bancarotta fraudolenta di ...