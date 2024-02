Liverani si presenta a Salerno Se ho accettato è perchè ci credo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) "Non c'è tanto tempo per costruire qualcosa, ma c'è la volontà di farlo".- Fabiosi. Sembra pronto a tentare l'impossibile con questa Salernitana. "Dobbiamo diventare squadra - afferma subito il neo tecnico dei campani - Se ho, a prescindere dalla storia col dire

Il nuovo tecnico della Salernitana, Fabio Liverani, si è presentato in conferenza stampa accompagnato da Walter Sabatini e dall'ad Maurizio Milan.Ieri l’annuncio, oggi la conferenza stampa. Procede tutto velocemente in casa Salernitana dopo il cambio alla guida tecnica. In occasione della presentazione del nuovo allenatore Fabio ..."Filippo Inzaghi ha grandi qualità umane, ma il presidente e Sabatini volevano dare un nuovo slancio a questo club. Liverani è l'uomo giusto per salvarci. Crediamo fortemente che possiamo fare l'impre ...