Le proposte di matrimonio più romantiche in volo | ecco quali

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vueling racconta le piùdiad alta quota, dal tornare sulin cui ci si è conosciuti a spettacoli in grande stile coinvolgendo l’equipaggio MILANO – C’è chi opta per un’intima cena a lume di candela, chi preferisce inginocchiarsi e cantare una tradizionale serenata, chi coinvolge i passanti in originali dichiarazioni d’amore. In fondo, al cuor non si comanda, tanto meno quando si tratta di fare al proprio partner la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. E c’è chi preferisce farlo a bordo di un aereo, magari verso la propria città del cuore. Con San Valentino ormai prossimo, Vueling, parte del gruppo IAG, racconta le piùdiad alta quota, “mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù”, come cantava ...