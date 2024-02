Inchiesta Roma | si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Visco davanti al gip

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A sei giorni dall’arresto nell’ambito di unaper corruzione, si èdi non, figlio dell’ex ministro Vincenzo,al giudice per le indagini preliminari dinell’ambito dell’interrogatorio di garanzia. Convocati dal magistrato altri due indagati per cui comeJr sono stati disposti gli arresti domiciliari: l’imprenditore con un passato in An, Pierluigi Fioretti, che anch’egli si è, mentre l’avvocato Luca Leone avrebbe risposto alle domande del gip Maria Gaspari. Secondo la procura disarebbe stato un facilitatore, un “intermediario” ...