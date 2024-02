Giovane adescato tramite social | coppia arrestata per estorsione

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Venticano (AV):e minacciato, i Carabinieri arrestano unaperNella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato peraggravata in concorso, due soggetti, già gravati da numerosi precedenti penali e di polizia. I due, entrambi dimoranti a Montemiletto, sono ritenuti responsabili di averundel posto attraverso i, carpito i dati e poi iniziato a minacciarlo. Con una serie di messaggi, alla vittima è stata estorta una prima ricarica di alcune decine di euro, minacciando che se non avesse fatto quanto richiesto, avrebbero pubblicato ...

& Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per estorsione aggravata in concorso, due soggetti, già gravati da n ...Venticano – Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato per estorsione aggravata in concorso, due soggetti, già ...Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto in flagranza di reato ...