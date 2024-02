FOTO | Mustafa Ali ha vinto il suo primo titolo dopo l’addio alla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 febbraio 2024)Ali secondo molti è stato mal impiegato dWWE durante i suoi anni a Stamford. Il wrestler non è mai riuscito a spiccare il volo. Venne messo a capo della stable Retribution, ma il progetto si è rivelato poi un fallimento. Poi abbozzò una nuova gimmick, che però venne subito abbandonata ancor prima del debutto in quanto ritenuta politicamente scomoda. Infine sembra potersi rilanciare in quel di NXT, ma lo scorso settembre è arrivato il licenziamento. Ora Ali hail suonel circuito indipendente. Ali campioneil licenziamento da parte della WWE,Ali ha annunciato un World Tour che lo sta portando sui ring di varie parti del mondo e di varie federazioni. Ora l’ex WWE hala sua prima cintura dal ...