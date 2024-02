Trento | mille animalisti in corteo contro la Provincia e la legge ammazza-orsi | “Il presidente Fugatti vuole l’estinzione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Oltrepersone da tutta Italia hanno partecipato alnazionale organizzato adalla campagna StopCasteller dopo l’ennesima uccisione di un orso, Sonny-M90, ordinata e voluta daldellaautonoma, il leghista Maurizio. I manifestanti sono arrivati da tutta Italia. Gli attivisti hanno sfilato pacificamente per le vie di un centro storico blindato dalle forze dell’ordine, esprimendo forte sdegno e preoccupazione per la strage diin atto in Trentino e in totale opposizione alla giuntae alla”, che prevede l’uccisione di 4 cuccioli e 4adulti all’anno. Alhanno aderito anche le ...