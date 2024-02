Pasquale Pinto uccide la moglie Eva e si suicida | il giallo del movente | Nun so' pazz

(Di venerdì 9 febbraio 2024), ex guardia giurata, 54 anni, si è barricato in casa in via Testa nel sobborgo di San Giovanni a Teduccio (Napoli), ha sparato colpi di pistola dalla finestra. Sono state ore di tensione quelle vissute giovedì mattina alla periferia del capoluogo campano. Parlava con la gente che...

Inseguito da quel demone sconosciuto, pur senza dare alcun segno premonitore, Pasquale Pinto, ex guardia giurata, ha prima accompagnato i due figli a scuola, e poi è tornato casa dove ha sgozzato la ...«Lino smettila, butta via la pistola». Ha urlato con tutta la forza che aveva per convincere il suo amico d’infanzia a fermarsi. Massimo Vela titolare dell’omonimo bar in ...Il demone della follia si è insinuato di buon mattino nell'appartamentino al terzo piano di via Raffaele Testa, quartiere San Giovanni a Teduccio, spargendo terrore e morte in una ...