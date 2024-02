Ocean Viking sequestrata di nuovo per violazione del decreto Piantedosi | stop a Brindisi dopo il salvataggio di 261 migranti

Il numero di vittime è quasi doppio rispetto all’anno scorso. Refugees in Libya denuncia: “Intercettazioni in mare sempre più violente”. ... (repubblica)

È approdata a Brindisi , e non più ad Ortona, la Ocean Viking , con a bordo 261 migranti soccorsi in quattro diverse operazioni in acque internazionali ... (quotidianodipuglia)

La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée, giunta questa mattina a Brindisi con a bordo 261 migranti, è sotto sequestro amministrativo per una presunta "violazione del decreto Piantedosi".È approdata a Brindisi, e non più ad Ortona, la Ocean Viking, con a bordo 261 migranti soccorsi in quattro diverse operazioni in acque internazionali al largo della Libia. Tra le persone recuperate ci