Ricordando gli outfit più chic visti sul palco dell' Ariston | inclusi quelli delle co-conduttrici dell' anno scorso | Chiara Ferragni | Chiara Francini | Paola Egonu e Francesca Fagnani

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tra poche ore scopriremo glidei personaggi in scaletta nella prima serata del Festival. Un momento perfetto per rivedere i look più riuscitie madrine di Sanremo. Compreso il poker d’assi, contraddistinto da una netta prevalenza di velluto e gioielli sfarzosi. Sanremo 2023, il green carpet inaugura il Festival: fan in delirio per Elodie e Marco Mengoni ...