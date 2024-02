Il gagliardetto dell’Olympique Marsiglia nella sfida arbitrata da Giulio Campanati

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di domenica 4 febbraio 2024) IlAncora una delle tante storie di calcio attraverso i gagliardetti. Oggi ci spostiamo idealmente al 14 aprile del 1957 al momento in cui sta per iniziare una partita del campionato francese. L’irreprensibile, ed elegantissimo arbitro che sovraintende allo scambio dei gagliardetti tra i capitani di Olympique(O.M.) e del Racing de Paris, è il nostro. Nelle mani dei capitani i gagliardetti con i simboli delle rispettive formazioni. Da una parte quello dell’O.M. con il ricamo in canottiglia delle iniziali del nome del club e, dall’altro fronte, ilavversario non distinguibile poiché il fermo immagine mostra il lato posteriore. 14 aprile 1957. Lo scambio di gagliardetti tra i capitani ...