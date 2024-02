La serie Xiaomi 14 si avvicina al lancio a livello internazionale

Secondo nuovi rapporti, Xiaomi si sta preparando ad aggiornare la sua serie di tablet di punta. Piuttosto che portare sul mercato un tablet del calibro di Pad 7 Pro, come suggerivano le fughe di notiz ...Xiaomi sembra ora aver iniziato a stuzzicare l'imminente rilascio globale della serie Xiaomi 14. Si parla di un altro collegamento con Leica, ma sembra che Xiaomi stia già mostrando dei campioni della ...L'account X della filiale indiana nel post in cui annuncia che qualcosa di importante sta per debuttare non nomina gli Xiaomi 14, ma pubblicando un'immagine con i loghi Mi e Leica affiancati è come se ...