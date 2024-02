Hamilton alla Ferrari è anche una straordinaria operazione di marketing

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il fascino dellaè davvero irresistibile. Ecco la prima cosa che viene in mente commentando l’inaspettato arrivo di Lewisa Maranello. Dopo anni di corteggiamento caduti nel vuoto, Lewis è capitolato. Magari, a 40 anni, arriverà fuori tempo massimo. Ma come dicono i vecchi saggi è sempre meglio tardi che mai. Non ci sono altri motivi per spiegare questa rivoluzione se non il fascino della Scuderia che non vince un Mondiale piloti dal 2007, ma resta evidentemente il sogno di chi arriva a guidare una Formula 1.soglia dei 40 anni che compirà a gennaio, ha deciso che non poteva chiudere la sua carriera senza indossare una tuta rossa con il Cavallino sul cuore. Sapeva che il treno questa volta non sarebbe più passato. E, nonostante avesse rinnovato con la Mercedes per due stagioni (con una ...