Dragon Ball | Sparking! Zero | nel nuovo trailer 164 personaggi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ilattesissimoè tornato a far parlare di sé con unGameplayche vede come protagonisti gli storici rivali dell’anime Goku e Vegeta. All’interno delvideo pubblicato da Bandai Namco si notano nuove meccaniche di gameplay ispirate agli scorsi capitoli della serie Budokai Tenkaichi, scenari dinamici graficamente sorprendenti, unroster che prevede almeno 164e altre reiterazioni che sembrano confermare la portata deltitolo. Nella battaglia tra Goku e Vegeta è in continua evoluzione ed i duesubiscono trasformazioni durante lo scontro che ripercorrono ...