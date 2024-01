Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Cnn | «Decine di civili uccisi in un nuovo attacco israeliano a Gaza | almeno 25 morti» Haaretz | «Blinken in Israele da sabato»

(Di martedì 30 gennaio 2024) Ledi martedì 30 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in Cisgiordania. Idf: «Neutralizzata una cellula terroristica»

Le notizie di martedì 30 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in ... (corriere)

Le notizie di martedì 30 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Tre persone uccise dai soldati israeliani in un ospedale in ... (corriere)

La bozza di accordo mediata dal Qatar per raggiungere una tregua e il rilascio di ostaggi israeliani prigionieri a Gaza ...Gli esempi di questa strategia di Hamas e dei suoi megafoni, più o meno consapevoli, in occidente per influenzare l’opinione pubblica sono innumerevoli ed evidenti a chi non sia affetto da un ...Josep Borrell ridimensiona la posizione della Commissione europea sullo scandalo che ha coinvolto l’Agenzia delle nazioni Unite per i profughi palestinesi (Unrwa) e chiarisce che nessun finanziamento ...