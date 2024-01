Grifo da urlo | c’è la quarta vittoria di fila Sylla e Mezzoni piegano il Pontedera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)- Il Perugia conquista alaconsecutiva. Lo fa come le grandi squadre che pungono non solo nei momenti migliori ma anche quando l’avversario sta giocando meglio. Successo che porta le firme di(doppietta),, Adamonis, ma arrivato anche per l’imprecisione dei giocatori del. Non è stato facile. Anzi, è stata un’altalena di emozioni, con cinque gol, con due di vantaggio, però, che non hanno mai garantito la certezza del risultato. Perché ilha accorciato sul 2-0 e poi sul 3-1 del. Alla fine è il Perugia di Formisano che porta a casa il successo nonostante le tantissime assenze. Non sono mancate le note liete (ancora tre gol), così come le défaillance che hanno ...