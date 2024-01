Claudia Gerini | «Quando stavo con Carlo Verdone la mia vita era disordinata L' amore con Riccardo Sangiuliano è nato ballando»

L'amore nella vita di Claudia Gerini ha un ruolo da protagonista. L'attrice mette al primo posto le figlie e gli amici, e mentre non ha in mente la descrizione di un uomo ideale, sa che "l'amore per ...E l'amore per Claudia Gerini è stato fondamentale nella sua vita. Essenziale. Anche quello di coppia. «Non ho mai in mente un uomo ideale. Per me, l’amore è un’entità che ti coglie, non lo scegli, ...L'attrice parla del suo rapporto con l'amore al Corriere della Sera e racconta della breve relazione nata con l'attore romano: "Avevo una ...