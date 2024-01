Terremoto a Mediaset | Paolo Bonolis fa tremare Pier Silvio Berlusconi | la notizia è di poco fa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 gennaio 2024), lacorre veloce tra i fan. Il conduttore è tra i più amati e stimati dal pubblico sul piccolo schermo ed effettivamente vanta alle spalle una carriera da grandi numeri. “Ciao Darwin” e “Avanti un altro” sono solo alcuni dei titoli dei programmi che lo hanno reso celebre e continuano a farlo, eppurepotrebbe prendere una decisione definitiva a riguardo. Cosa sta succedendo è presto spiegato.lascia? Il quesito inizia a circolare in rete alla velocità della luce e sarebbe sorto proprio a partire dalle parole stesse del conduttore che ha sottolineato la volontà di essere in cerca di nuovi stimoli: “Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura”. Leggi ...