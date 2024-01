La Russia su Acca Larenzia si schiera come la sinistra italiana

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen – Dopo anni di incomprensioni ladi Putin e lahanno finalmente trovato qualcosa che li unisce: l’antifascismo. La reazioni dei media di Mosca alla commemorazione disembrano uscite direttamente da un comunicato del Partito democratico. “L’Europa sta tornando al nazifascismo” Su Rossiya 1, uno dei principali canali televisivi russi, a lanciare l’allarme contro la montante onda nera è la giornalista Olga Skabeyeva: “La situazione a Roma è questa: militanti italiani di destra hanno onorato la memoria di tre loro fratelli di sangue neofascisti. Non solo con il saluto romano, ma con l’ovvio e per nulla nascosto Sieg Heil. È degno di nota che tutto questode vicino all’ex quartier generale di un partito neofascista, il Movimento ...

(Adnkronos) – La Russia lancia oltre 150 missili contro l’ Ucraina , uno sconfina in Polonia e la tensione sale. L’offensiva di Mosca, in una notte ... ()

(Adnkronos) – La Russia lancia oltre 150 missili contro l’ Ucraina , uno sconfina in Polonia e la tensione sale. L’offensiva di Mosca, in una notte ... (giornaledellumbria)

Infuria la polemica in Italia per il raduno dell’estrema destra ad Acca Larenzia di domenica scorsa, con braccia tese e urla squadriste. E ora a ... (open.online)

Infuria la polemica in Italia per il raduno dell'estrema destra adLarenzia di domenica scorsa, con braccia tese e urla squadriste. E ora a infilarcisi dentro a capofitto è la. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, dal suo ...... La procura ha aperto l'inchiesta sui saluti romani in viaLarentia. Dieci gli indagati. Intanto inmandano a ripetizioni il video per dire che l'Italia e l'Europa stanno tornando al ...Il fascicolo di indagine è stato aperto dalla procura di Roma per i fatti del 7 gennaio. Nei giorni scorsi la Digos ha depositato una prima informativa e proceduto all'identificazione di un centinaio ...I saluti romani di oltre mille attivisti di estrema destra - fra i quali anche russi, tedeschi e di altri Paesi europei ed extra Ue - è al centro ora delle accuse di Mosca all’Italia e all’Europa.