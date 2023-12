Coviello&Partners | altro prestigioso premio | a Dubai il trionfo del legale sannita

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 dicembre 2023) Tempo di lettura: 1 minutoL’edizione LE FONTI AWARDS INTERNATIONAL che si è tenuta giovedì 14 Dicembre 2023 nella splendida cornice del Palace Hotel Downtownha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale,e professionale. All’evento presenti professionisti locali ed internazionali che hanno sviluppato particolare attenzione a progetti innovativi di espansione internazionale. Lo StudioCoviello & Partners ha vinto ilcome miglior studio di consulenza internazionale, ADVISORY FIRM OF THE YEAR for Development and Protection of Made in Italy in the UAE. Dichiara l’avv. Carmine Coviello, titolare dello StudioCoviello & Partners, “Ricevere questorappresenta un grande orgoglio e prestigio. Sono davvero onorato ...