Via d’Amelio | la relazione di La Barbera il giorno dopo la strage | “Consegnata la borsa e l’agenda di Borsellino al procuratore Tinebra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unacon la firma di Arnaldo La, il superpoliziotto che secondo le accuse si sarebbe appropriato delrossa di Paolo. In quel foglio di carta c’è scritto che ladel magistrato ucciso da Cosa nostra e “un’agenda in pelle” sono state consegnate all’alloracapo di Caltanissetta, Giovanni. La data è del 20 luglio 1992, illadi via. Solo che di quellanon c’era traccia alla procura di Caltanissetta. E d’altra parte vari testimoni hanno raccontato di come la valigetta difosse rimasta sul divantetto all’interno dell’ufficio di Laper vari ...