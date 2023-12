Uomo di 56 anni travolto e ucciso da un’auto pirata | caccia al killer

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Una tragedia avvenuta all’alba, con il pedone che stava attraversando per andare a prendere il mezzo per recarsi a lavoro: morto sul colpo L’ennesima strage su strada. Undi 56è statomentre stava attraversando la strada in una zona di Roma Nord, precisamente via Cassia, con una macchina che è arrivata ad una velocità folle e l’ha preso in pieno. L’è morto sul colpo, la vettura, almeno da quanto riporta la polizia secondo alcuni testimoni, sarebbe andata via subito senza fermarsi e capire cosa fosse successo. E’ il cadavere dell’investito all’alba a Roma (Facebook Notizie.com)L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 6,45 sulla via Cassia, all’incrocio con via Isola Farnese, in zona La Storta, nella periferia a Nord di Roma. L’è morto sul colpo dopo ...