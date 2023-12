Sciopero dei medici | i sindacati | adesione all’85%

Altre News in Rete:

Salario minimo, battaglia finale in Aula. Alla Camera il maxi - emendamento della destra che affossa la proposta delle opposizioni

È il giorno della resaconti sul salario minimo. Oggi pomeriggio approda in aula alla Camera il maxi emendamento, ... Salvini in vantaggio su Meloni Medici, è il giorno delloSalvini ...

Sciopero medici e infermieri del 5 dicembre: orari e visite a rischio Sky Tg24

Medici, è il giorno dello sciopero: “Svenduta la sanità pubblica” la Repubblica

Perché lo sciopero per la sanità è sacrosanto

Questo è il paese dove uno dei migliori presidenti di regione ... questo sulla sanità è del tutto condivisibile e le categorie che stanno facendo lo sciopero lottano non solo per se stesse ma per ...

Sanità: sindacati medici e infermieri, 'adesioni a sciopero fino all'85%'

Roma, 5 dic. (Adnkronos Salute) - "Dalle Regioni stanno arrivando percentuali di adesione molto alte fino all’85% allo sciopero nazionale dei medici, dirigenti sanitari e infermieri che si sta ...