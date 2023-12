Scherma | weekend con 72 azzurri in Coppa del Mondo | c’è il ritorno in pedana di Tommaso Marini

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Un fine settimana davvero intenso per ladeldi, che da giovedì 7 a domenica 10 dicembre vedrà atleti sparsi in quattro sedi e tre continenti. Insei specialità e un totale di ben 72. La sciabola maschile e femminile sarà protagonista a Orleans (Francia), la spada maschile e femminile a Vancouver (Canada), mentre il fioretto si “sdoppierà” tra Tokoname (Giappone) per gli uomini e Novi Sad (Serbia) per le donne. Tante gare importanti per imprimere un’ulteriore accelerazione sulla strada della Qualifica Olimpica ai Giochi di Parigi 2024. Spicca ildel campione delin caricadopo l’operazione chirurgica: “Quattro mesi dopo l’intervento alla spalla non vedo l’ora di tornare ...